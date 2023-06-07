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İlkleri başardı! Kızılelma adını tarihe kazıdı | Havada rekor süre

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Giriş: 07.06.2023 09:23
Baykar'ın öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, TEKNOFEST 2023'te insanlı savaş uçakları ile kol uçuşları gerçekleştirerek havacılık tarihinde birçok ilke imza attı. TEKNOFEST'in son gününde Bayraktar Kızılelma, F-16 savaş jeti Solotürk ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları, ilk defa filo konseptiyle formasyon uçuşu icra etti.
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