Kırıkkale'de jandarmadan operasyon: 3 tutuklama

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde, kaçakçılık ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Y.U. (29) ve Ü.S.Ü.'nün (23) evlerinde yapılan adli aramalarda 247 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ekipler, şüphelilerin boş bir araziye sakladıkları 2 bin 239 sentetik ecza hapını da buldu.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.