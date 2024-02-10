İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesine kavuştu! Duygu dolu anlar

Son dakika haberine göre Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, dünyaya dönmesinin ardından ailesiyle buluştu. Gezeravcı'nın ailesi ve yakınlarına sarılarak hasret giderdiği görüldü.

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