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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesine kavuştu! Duygu dolu anlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 10:09
Son dakika haberine göre Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, dünyaya dönmesinin ardından ailesiyle buluştu. Gezeravcı'nın ailesi ve yakınlarına sarılarak hasret giderdiği görüldü.
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