23 Nisan 2023, Pazar
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İlk seferine çıkan TCG Anadolu Başkan Erdoğan'ı selamladı
Son dakika haberleri…. Sabah saatlerinde Saray Burnu’ndan demir alan TCG Anadolu İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaparak 21 Pare top atışı ve Çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve beraberindeki çocukları selamladı. O noktadan heyecan dolu anları A Haber muhabiri Hande Bayraktar anlattı.