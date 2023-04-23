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İlk seferine çıkan TCG Anadolu Başkan Erdoğan'ı selamladı

A Haber
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Giriş: 23.04.2023 12:12
Güncelleme:23.04.2023 12:15
Son dakika haberleri…. Sabah saatlerinde Saray Burnu’ndan demir alan TCG Anadolu İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaparak 21 Pare top atışı ve Çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve beraberindeki çocukları selamladı. O noktadan heyecan dolu anları A Haber muhabiri Hande Bayraktar anlattı.
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