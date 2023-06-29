"İlk hedef PKK olacak" diyen Kandil köşeye sıkıştı! Seçim öncesi tehditler yağdıran YPG çaresiz: Türkiye son teknolojiyle vuruyor

Seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyon masası tarafından destek gören Kandil'i korku sardı. Sözde elebaşılardan Duran Kalkan'ın seçim sonrası süreç için "İktidarın ilk hedefi PKK olacak" sözleri sonrası Salih Müslim de "Erdoğan fırsat buldukça bizi vuruyor." demişti. YPG terör örgütünün sözcüsü Nuri Mahmud da sığındığı delikte adeta ağlamaya başlarken, "Saldırılar hiç durmadan devam ediyor. En gelişmiş teknolojiyle, uyduyla güçlü saldırılar oluyor" açıklamasını yaptı.

14 Mayıs ve 28 Mayıs sürecinde 8'li koalisyona destek veren, elebaşlarının sıraya girip Kemal Kılıçdaroğlu'na oy dilendiği PKK/YPG şu sıralar diken üstünde.



Örgütün büyükbaşları saklandıkları mağaradan ağlamaya başladı.

"SALDIRILAR DURMUYOR, TÜRKİYE SON TEKNOLOJİYLE VURUYOR"

PKK/YPG Sözcüsü Nuri Mahmud, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en gelişmiş teknolojiyle durmadan kendilerini vurduğunu dile getirdi. Çaresizliği sözlerine yansıyan Mahmud, "Saldırılar hiç durmadan devam ediyor. En gelişmiş teknolojiyle, uyduyla güçlü saldırılar oluyor" ifadelerini kullandı.

AĞABABALARINA VERYANSIN ETTİ

Mahmud, "Dünya sessizdir ve saldırılar hiç durmamıştır. Dünya basını saldırıları insani bir prensiple değerlendirmiyor" diyerek ağababalarına da veryansın etti.

ELEBAŞI MÜSLİM'İN ÇARESİZLİĞİ

Geride bıraktığımız günlerde PKK/YPG elebaşı Salih Müslim de terör örgütünün yaşadığı çaresizliği itiraf etmişti.



MİT ve TSK'nın operasyonları sebebiyle köşeye sıkışan Müslim, Başkan Erdoğan'ı kastederek "Fırsat buldukça bizi vuruyor. Hiçbir şey 8 senedir durmadı. Fırsat buldukça saldırılarına devam ediyor." dedi.

KANDİL SAPIĞI: İKTİDARIN İLK HEDEFİ PKK OLACAK

Tam da bu noktada PKK elebaşı Duran Kalkan'ın 28 Mayıs sonrası yaptığı açıklamalar da yeniden akıllara geldi.



28 Mayıs'taki hezimet sonrası deyim yerindeyse 3,5 atmaya başlayan Kalkan, "Seçim sonrası iktidarın ilk hedefi PKK olacak" diyerek tedirginliğini dile getirmiş, 'Çok yönlü mücadeleye hazırlanıyoruz' mesajı verip kaos simsarlığı yapmıştı.