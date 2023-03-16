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İlk Evim'de İstanbul kurası! 50 bin sosyal konut için kura çekimleri yapılıyor

A Haber
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Giriş: 16.03.2023 11:37
Son dakika haberleri… İstanbul'da 50 bin sosyal konut için kuralar çekiliyor. Detayları kura çekimini takip eden A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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