29 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İlham Aliyev'den TEKNOFEST 2023'te önemli açıklamalar

İlham Aliyev'den TEKNOFEST 2023'te önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2023 12:43
Atatürk Havalimanı'nda yapılan TEKNOFEST 2023'e katılan Başkan Erdoğan, Azerbaycan lideri Aliyev ile birlikte alana Togg ile geldi. Azerbaycan lideri İlham Aliyev, yaptığı konuşmada Türk dünyasının birleşmesinde Erdoğan'ın rolüne dikkat çekti.
İşte Türkiye’nin uzay yolcusu
İşte Türkiye’nin uzay yolcusu
Özel uçakla seçim çalışmaları!
Özel uçakla seçim çalışmaları!
Libya Başbakanı Dibeybe TEKNOFEST’te konuştu
Libya Başbakanı Dibeybe TEKNOFEST'te konuştu
Aliyev’den TEKNOFEST 2023’te önemli açıklamalar
Aliyev'den TEKNOFEST 2023'te önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan TEKNOFEST’te!
Başkan Erdoğan TEKNOFEST’te!
Yurt dışında oy verme işlemi!
Yurt dışında oy verme işlemi!
Bayraktar’dan Kılıçdaroğlu’nun sert yanıt
Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun sert yanıt
15 ilde terör operasyonu
15 ilde terör operasyonu
Yola çıktı! 1 yıl ücretsiz
Yola çıktı! 1 yıl ücretsiz
Milli eserler 1 Mayıs’ta hangardan çıkacak!
Milli eserler 1 Mayıs’ta hangardan çıkacak!
Şehit Astsubaya veda...
Şehit Astsubaya veda...
Togg T10X için teslimat süreci başlıyor
Togg T10X için teslimat süreci başlıyor
Daha Fazla Video Göster