İlham Aliyev'den TEKNOFEST 2023'te önemli açıklamalar

Atatürk Havalimanı'nda yapılan TEKNOFEST 2023'e katılan Başkan Erdoğan, Azerbaycan lideri Aliyev ile birlikte alana Togg ile geldi. Azerbaycan lideri İlham Aliyev, yaptığı konuşmada Türk dünyasının birleşmesinde Erdoğan'ın rolüne dikkat çekti.