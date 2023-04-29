29 Nisan 2023, Cumartesi
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İlham Aliyev'den TEKNOFEST 2023'te önemli açıklamalar
Atatürk Havalimanı'nda yapılan TEKNOFEST 2023'e katılan Başkan Erdoğan, Azerbaycan lideri Aliyev ile birlikte alana Togg ile geldi. Azerbaycan lideri İlham Aliyev, yaptığı konuşmada Türk dünyasının birleşmesinde Erdoğan'ın rolüne dikkat çekti.