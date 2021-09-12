İletişim Başkanlığından “12 Eylül 1980 darbesi” için videolu paylaşım! "Milletimiz bir daha geçit vermeyecek"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümünde, sosyal medya hesabından o günden bugüne yaşananları anlatan bir video paylaşarak, “Milletin iradesine darbe vurularak, demokrasinin, insan haklarının hiçe sayıldığı 12 Eylül, demokrasimizin kara bir lekesidir. 15 Temmuz direnişi de göstermiştir ki milletimiz bir daha 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi kendi iradesini hiçe sayan teşebbüslere geçit vermeyecektir.” mesajını verdi.

Türkiye'deki demokrasi tarihine kara bir leke olarak kazınan 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden tam 41 yıl geçti.

Türkiye'yi her alanda geri götüren 12 Eylül darbesi idam, kötü muamele ve insan hakları ihlalleriyle aradan geçen uzun yıllara rağmen zihinlerdeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Altun, "Milletin iradesine darbe vurularak, demokrasinin, insan haklarının hiçe sayıldığı 12 Eylül, demokrasimizin kara bir lekesidir. 15 Temmuz direnişi de göstermiştir ki milletimiz bir daha 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi kendi iradesini hiçe sayan teşebbüslere geçit vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

İşte Fahrettin Altun'un o paylaşımı;



