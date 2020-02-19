İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Millet Kütüphanesi paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yeni açılacak olan Millet Kütüphanesi ile ilgili paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında, ''Milletimize, kültürümüze yaraşır gerçek bir kütüphanemiz oluyor. #MilletKütüphanesi yarın açılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ufku ve gayretiyle bu muazzam eser gün yüzüne çıkıyor. Hamdolsun...'' ifadelerini kullandı.