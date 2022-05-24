İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: 15 Temmuz’da kimin kaçacak delik aradıklarını gördük

A Haber'de açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başkan Erdoğan’a yönelik iftira sözlerine dair "Ne yaparlarsa yapsınlar bürokratlar pirim vermeyecek. 15 Temmuz'da kimin saklanacak delik aradıklarını gördük. Bu tehdit diliyle biz çok karşılaştık bu yeni değildir. Bu çaresizlik ve acziyetin göstergesidir. Yaptıkları tek şey yalan terörüdür. İsmi anılan vakıflar açık ve şeffaftır. Vakıflarımız Türk öğrencilerini destekleme gayretindedir. Başkan Erdoğan yalan terörüne karşı çok mücadelelereler vermiştir. Bu hukuki mücadele verilmesi gereken bir husustur. Başkan Erdoğan hukuki bir mücadele ortaya koyacaktır." dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında skandal ve alçak bir dille "Kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun onlara son iyiliği olsun. Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle kardeşim. Sen bunların suç çarkını döndürürken kendilerini kurtarmak istiyorlar ama kurtarma planlarını içine seni bürokrat olarak asla dahil etmiyorlar. Evet, toplu bir kaçış planı yürürlükte. Bu işlenen suçlardan sana rol biçtiler, değişim geldiğinde halinin nice olacağını ise inan hiç umursamıyorlar. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bu yurt dışındaki yapıların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. Taşınan kara paralarla yurt dışında kurdukları paravan kurum üzerinden o yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartmak istiyorlar." demişti.