29 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
29.03.2020

İletişim Başkanı Altun paylaştı! Başkan Erdoğan, Granada’da okunan ezanı böyle dinledi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Granada’da okunan ezanı dinlediği görüntüleri paylaştı. Altun paylaşımında, ‘’ Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun...’’ ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İletişim Başkanı Altun paylaştı! Başkan Erdoğan, Granada’da okunan ezanı böyle dinledi
İletişim Başkanı Altun paylaştı! Başkan Erdoğan, Granada’da okunan ezanı böyle dinledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son vaka sayısını açıkladı
Takviye vitamin kullanmak koronavirüsten korur mu?
Takviye vitamin kullanmak koronavirüsten korur mu?
ABD’li Profesör A Haber’e özel açıklamalarda bulundu
ABD’li Profesör A Haber’e özel açıklamalarda bulundu
Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu!
Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu!
Başkan Erdoğan yeni Ulaştırma Bakanı ile görüştü
Başkan Erdoğan yeni Ulaştırma Bakanı ile görüştü
Almanya'yı sarsan intiharın perde arkasını anlattı!
Almanya'yı sarsan intiharın perde arkasını anlattı!
Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki Türklere çağrı
Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki Türklere çağrı
Rize'de coronavirüs karantinası!
Rize'de coronavirüs karantinası!
İtalyanlar AB bayraklarını yaktı
İtalyanlar AB bayraklarını yaktı
Emine Erdoğan'dan gençlere yaşlıları korumak için dayanışma çağrısı
Emine Erdoğan'dan gençlere yaşlıları korumak için dayanışma çağrısı
Salgın sonrası dünya nasıl olacak? Küresel aklın bir oyunu mu?
Salgın sonrası dünya nasıl olacak? Küresel aklın bir oyunu mu?
Daha Fazla Video Göster