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İletişim Başkanı Altun paylaştı! 15 Temmuz'a ait duygulandıran görüntüler

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Giriş: 15.07.2020 01:23
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, Ankaralı vatandaşların ''Recep Tayyip Erdoğan'' diyerek mermilerin üzerine yürüdüğü anların videosunu paylaştı. İletişim Başkanı Altun paylaşımında, ''Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz! Yer, Ankara. 15 Temmuz gecesi! Gözü pek vatandaşlarımız "Recep Tayyip Erdoğan" diye diye mermilerin üzerine yürüyor. Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına!'' ifadelerini kullandı.
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