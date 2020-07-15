İletişim Başkanı Altun paylaştı! 15 Temmuz'a ait duygulandıran görüntüler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, Ankaralı vatandaşların ''Recep Tayyip Erdoğan'' diyerek mermilerin üzerine yürüdüğü anların videosunu paylaştı. İletişim Başkanı Altun paylaşımında, ''Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz! Yer, Ankara. 15 Temmuz gecesi! Gözü pek vatandaşlarımız "Recep Tayyip Erdoğan" diye diye mermilerin üzerine yürüyor. Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına!'' ifadelerini kullandı.