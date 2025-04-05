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İki yaşındaki bebeğe kreşte şiddet! Uyku odasında iki çocuk tarafından dövüldü

İki yaşındaki bebeğe kreşte şiddet! Uyku odasında iki çocuk tarafından dövüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.04.2025 19:40
Antalya’da özel bir kreşte 2 yaşındaki bebek, uyku odasında yaşı büyük iki çocuk tarafından dakikalarca darbedildi. Aile, olayı gizlemeye çalıştığı iddia edilen kreş yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Güvenlik kamerası görüntüleri, ihmalin boyutunu gözler önüne serdi.
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İki yaşındaki bebeğe kreşte şiddet! Uyku odasında iki çocuk tarafından dövüldü
İki yaşındaki bebeğe kreşte şiddet!
İki yaşındaki bebeğe kreşte şiddet!
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