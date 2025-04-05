İki yaşındaki bebeğe kreşte şiddet! Uyku odasında iki çocuk tarafından dövüldü

Antalya’da özel bir kreşte 2 yaşındaki bebek, uyku odasında yaşı büyük iki çocuk tarafından dakikalarca darbedildi. Aile, olayı gizlemeye çalıştığı iddia edilen kreş yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Güvenlik kamerası görüntüleri, ihmalin boyutunu gözler önüne serdi.

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