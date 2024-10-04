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İki kadını öldürdü surlara çıkıp intihar etti! O anlara dair en net görüntü ahaber.com.tr

İki kadını öldürdü surlara çıkıp intihar etti! O anlara dair en net görüntü ahaber.com.tr

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 19:41
İstanbul'da Fatih'te kan donduran bir olay meydana geldi. Bir kişi kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından surlardan atlayarak intihar etti. Olayda 2 kişi de hayatını kaybederken kimlikleri ortaya çıktı. İntihar eden şahsın olaydan yaklaşık yarım saat önce Eyüpsultan'da bir kişiyi daha öldürdüğü belirlendi. Olayla ilgili hayatını kaybeden iki kadının katilin eski ve yeni sevgilileri olduğu iddia edildi. Katil Semih Çelik’in cinayetleri uyuşturucu etkisinde işlediği değerlendirmeleri yapılırken evinde yapılan aramalarda ise bir defterde karakalem çizimleri bulundu. İntihar anına dair en net görüntüye ise ahaber.com.tr ulaştı.
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