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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika tam kapanma açıklaması! Emekliler bayram ikramiyesini almak için bankaya gidebilecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.05.2021 09:50
Güncelleme:03.05.2021 09:55
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Tam kapanma tedbirleri konulu genelgeye ilişkin sıkça sorulan sorulara yanıtlar verildi. Emekliler maaş ve ikramyielerin ödenmesi için bankalara gidebilecek mi? Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri hak sahiplerine nasıl ulaştırılacak? Basın kartı olanlar seyahat kısıtlamasından muaf mı? İşte tüm detaylar
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