İçişleri Bakanlığından kadına şiddet raporu

İçişleri Bakanlığı aile içi ve kadına yönelik şiddeti masaya yatırdı. Hazırlanan raporda kadına yönelik şiddetin nedenleri ve önlenmesinde kolluk güçlerinin önemine dikkat çekildi. İşte o raporun detayları...

Türkiye'de işlenen kadın cinayetleri masaya yatırıldı şiddetin nedenleri ve önlenmesinde kolluğun önemi araştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı "aile içi şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesinde kolluğun önemi ve rolü" adlı raporda 2020 yılının ilk 6 ayında yaşanan şiddet olayları mercek altına alındı. Raporda kadına yönelik şiddeti artıran nedenler ve önlenmesi için atılan adımlar tek tek ele alındı.

Rapora göre Türkiye'de 2020 yılının ilk 6 ayında 117 bin 192 aile içi ve kadına yönelik şiddet olayı yaşandı, bu olaylarda mağdur sayısı ise 126 bin 880 olarak kayıtlara geçti.

2019 yılının ilk 6 ayında 173 kadın cinayete kurban giderken, bu sayı 2020 yılının aynı döneminde yüzde 34 azalarak 115'e düştü. Cinayetlerin illere göre dağılımına bakıldığında, İstanbul 21 cinayetle ilk sırada yer aldı. Onu 9 cinayetle Ankara 7 cinayetle İzmir takip etti.

Öldürülen kadınların yüzde 29'u 36-45, yüzde 24'ü 26-35 ve yüzde 23'ü 46 ve üzerinde bir yaşta olduğu belirlendi. Cinayete kurban giden kadınların yüze 19'u ise 18-25 yaş arasında.

İşlenen cinayetler üzerinden katil zanlıların profillerine bakıldığında yüzde 40'nın eş, yüzde 23'ünün aile üyesi, yüzde 22'sinin sevgili, yüzde 8'nin boşandığı eş olduğu ortaya çıktı.

2020 yılının ilk 6 ayında işlenen cinayetlerin yüzde 63'ü tasarlanarak, yüzde 37'si ani gelişerek işlendi. Bakanlığın kapsamlı raporunda cinayetlerin işlenme nedenleri de tek tek sıralandı.

SIFIR TOLERANS

Ve cinayetlerin önlenmesi için alınan tedbirler. "kadına karşı şiddete sıfır tolerans" politikasını benimseyen Türkiye, birçok projeyi hayata geçirdi. onlardan bir tanesi "kadın acil destek uygulaması", kısa adıyla kades uygulaması. bugüne kadar uygulamayı 891 bin 181 kadın indirdi uygulama üzerinden yaklaşık 50 bin ihbarda bulunuldu.

Şiddete karşı kullanılan bir diğer uygulama ise elektronik kelepçe. 15 ilde kullanılan elektronik kelepçe uygulaması, yıl sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırılacak.

Şiddet gören kadınlara yönelik arttırılan koruyucu ve önleyici ve tedbirlerde şiddetin önlenmesinde önemli bir yere sahip. yılın ilk 6 ayında 60 bin 199 kişi hakkında koruyucu, 125 bin 467 kişi hakkında önleyici tedbir kararı verildi.