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İçişleri Bakanlığından 81 ile seçim tedbirleri genelgesi

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Giriş: 13.03.2023 15:32
Güncelleme:13.03.2023 16:02
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “ İçişleri Bakanlığı, Merkez/Taşra Teşkilatı Planlaması”, “Oy Verme Günü Alınacak Tedbirler”, “Oy Verme Günü ve Sonrasında Alınması Gereken Tedbirler” ve “Diğer Hususlar” konu başlıklarını içeren toplam 61 maddelik “Seçim Tedbirleri Genelgesi” gönderdi.
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