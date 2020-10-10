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İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategoride aranan terörist Nurgül Duran etkisiz hale getirildi

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Giriş: 10.10.2020 17:52
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında geçen ay Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, turuncu listede aranan Nurgül Duran olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 23-24 Eylül 2020'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin kimlik tespit çalışması tamamlandı.

PKK'lı teröristin, sözde Botan Saha/Kadın Sorumlusu "Leyla Amed" kod adlı Hamiyet Yalçınkaya'nın koruması ve terörden aranan listesinde 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu kategoride yer alan "Yıldız" kod adlı Nurgül Duran olduğu tespit edildi.

Terörist Duran'ın, 2015-2016 yıllarında Şırnak'ın Silopi ilçesinde örgütün şehir yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, ilçede çukur-barikat olayları esnasında birçok eylemi koordine ettiği ve bu eylemlerin talimatını verdiği de belirlendi.

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