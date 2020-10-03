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İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı: 171 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 03.10.2020 22:34
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, eylülde iç güvenlik operasyonlarında 12'si arananlar listesinden 171 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Covid-19 tedbirleri kapsamında 7 milyon 129 bin 904 denetim, 169 bin 109 ihbar ve şikayet üzerine kontrol gerçekleştirilmiştir. 1 Ekim itibariyle 93 bin 725 kişi kapasiteli yurt ve pansiyonlarda 2 bin 474 kişi zorunlu izolasyona tabi tutulmaktadır. Bugüne kadar 5 bin 23 kişi bu noktalarda misafir edildi.

Yeni nesil sürücü belgelerini çıkarırken, talep edilmesi halinde herhangi bir ücret ödemeden sürücü belgesindeki bilgiler yeni nesil kimlik kartlarına aktarılıyor.



2020 Eylül ayında 9'u büyük, 23'ü orta çaplı olmak üzere kırsal alanda 10 bin 229, şehir operasyonlarında bin 425 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda kırmızı kategoriden 2, mavi kategoriden 1, turuncu kategoriden 4, gri kategoriden 5 olmak üzere toplam 171 kişi tutuklanmıştır. Bu kişilerden 67'si ölü, 74'ü sağ/yaralı ve 30'u teslim olma yoluyla etkisiz hale getirilmiştir. Başarılarından dolayı emeği olan herkesi tebrik ediyoruz.

Yıldırım Operasyonlarımız 12 ayrı bölgede 14 bin personelle devam ediyor. Bugüne kadar; 97 terörist etkisiz hale getirilmiş, 51 işbirlikçi yakalanmıştır.

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Eylül ayında; 14 bin 478 operasyon gerçekleştirilerek 19 bin 864 kişi göz altına alınmış bin 515 kişi tutuklanmıştır.

Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik bin 843 operasyonda 2 bin 841 kişi gözaltına alınmış, 566 bin 398 paket kaçak sigara ve 2 milyon 279 bin 142 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.

2020 yılı Eylül ayında düzensiz göç ile mücadele kapsamında; bin 373'ü denizlerde olmak üzere toplam 11 bin 200 düzensiz göçmen yakalanmış, 641 organizatör göz altına alınmış 177'si tutuklanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı; 413 bin 196, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 624 bin 941 kişidir.

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