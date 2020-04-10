11 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de sokağa çıkma yasağını değerlendirdi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
10.04.2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de sokağa çıkma yasağını değerlendirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu için 31 ilde alınan sokağa çıkma yasağına yönelik A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil, bunlar tedbirler. Bu durum daha ciddi bir tedbirdir." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Soylu A Haber'de sokağa çıkma yasağını değerlendirdi
Bakan Soylu A Haber'de sokağa çıkma yasağını değerlendirdi
Hangi illerde sokağa çıkmak yasaklandı?
Hangi illerde sokağa çıkmak yasaklandı?
31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
Koronavirüs vakaları neden çok İstanbul'da?
Koronavirüs vakaları neden çok İstanbul'da?
Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi mesajı
Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi mesajı
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Bakan Koca taburcu edilen hasta sayısını açıkladı
Bakan Koca taburcu edilen hasta sayısını açıkladı
Başkan Erdoğan'dan Johnson'a mektup
Başkan Erdoğan'dan Johnson'a mektup
ABD'de yaşayan doktor: Türkiye'nin değerini bilmek lazım
ABD'de yaşayan doktor: Türkiye'nin değerini bilmek lazım
Virüsü izole eden profesör konuştu: Hayati öneme sahip!
Virüsü izole eden profesör konuştu: Hayati öneme sahip!
Başkan Erdoğan Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Başkan Erdoğan Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Daha Fazla Video Göster