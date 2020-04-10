- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de sokağa çıkma yasağını değerlendirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu için 31 ilde alınan sokağa çıkma yasağına yönelik A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil, bunlar tedbirler. Bu durum daha ciddi bir tedbirdir." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.