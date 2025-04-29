İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Özgür Özel’e yalanlama: Polis böyle bir şey yapmaz

CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki gizli buluşmasında kameraların bantlanmasını normal güvenlik prosedürü olarak açıklamış, görüntüleri ilginç sözlerle savunmuştu. İlk ağızdan yalanlama geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Koruma polislerimizin böyle bir uygulaması yok" dedi. Şimdi yeni bir iddia daha ortaya atıldı. İmamoğlu'nun resmi konutundaki görüntüler de karartıldı.

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