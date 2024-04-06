07 Nisan 2024, Pazar
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 2 polis açığa alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İsrail'i protesto sonrasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 43 kişiden 38'inin serbest bırakıldığını, 5 kişinin ise ifadeleri alınarak adli işlem yapıldığını bildirerek 2 emniyet görevlisinin de açığa alındığını duyurdu. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38’i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verdi.