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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 2 polis açığa alındı

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Giriş: 06.04.2024 23:31
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İsrail'i protesto sonrasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 43 kişiden 38'inin serbest bırakıldığını, 5 kişinin ise ifadeleri alınarak adli işlem yapıldığını bildirerek 2 emniyet görevlisinin de açığa alındığını duyurdu. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38’i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verdi.
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