20 Mart 2025, Perşembe
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İBB'ye operasyon bu görüntülerle başladı! Tanık işadamı para trafiğini böyle anlatmıştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan yolsuzluk soruşturması, eski CHP il binasında para sayma görüntülerinin ortaya çıkmasıyla başladı. Soruşturmanın başlatıldığı dönemde tanık işadamı Hasan Şentürk, verdiği röportajla para trafiğinin nasıl sağlandığını anlatmıştı. İşte, soruşturmanın başlamasında büyük önem taşıyan o ifadeler.