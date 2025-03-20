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İBB’ye operasyon bu görüntülerle başladı! Tanık işadamı para trafiğini böyle anlatmıştı

İBB'ye operasyon bu görüntülerle başladı! Tanık işadamı para trafiğini böyle anlatmıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.03.2025 21:54
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan yolsuzluk soruşturması, eski CHP il binasında para sayma görüntülerinin ortaya çıkmasıyla başladı. Soruşturmanın başlatıldığı dönemde tanık işadamı Hasan Şentürk, verdiği röportajla para trafiğinin nasıl sağlandığını anlatmıştı. İşte, soruşturmanın başlamasında büyük önem taşıyan o ifadeler.
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İBB’ye operasyon bu görüntülerle başladı! Tanık işadamı para trafiğini böyle anlatmıştı
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