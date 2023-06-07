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İBB'ye Kız Kulesi sahil yolu isyanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2023 15:03
Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğradığı Üsküdar’ın gözde mekanlarından Kız Kulesi sahil yolunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı. Ancak bu çalışma bir türlü bitirilemedi. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
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