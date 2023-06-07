İBB’ye Kız Kulesi sahil yolu isyanı

Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğradığı Üsküdar’ın gözde mekanlarından Kız Kulesi sahil yolunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı. Ancak bu çalışma bir türlü bitirilemedi. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.