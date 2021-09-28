İBB’ye katık atık tesisi tepkisi: Yeter artık kaldırılsın bu tesis

İstanbul Küçükçekmece'deki çöp sorununa tepki büyüyor. Öyle ki İBB'ye ait katı atık tesisinin çevreye yaydığı kokuya, gürültü de eklendi. Tesisin yetersiz kaldığını söyleyen çöp kamyonu şoförleri de saatlerce kuyruk beklemekten şikayetçi. Katı atık tesisinin taşınmasını isteyen çevre sakinleri mahallelerinde huzurla oturmak istiyor. Şimdi gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda. Vatandaşın beklentisi ise verilen sözlerin tutulması.

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