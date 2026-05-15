İBB’ye ihale operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev operasyonla belediyelerdeki yolsuzluk ağları bir bir çökertiliyor. İBB ve Üsküdar Belediyesi’ne yönelik düzenlenen baskınlarda, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddialarıyla sarsılan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı baskınlarıyla "kurgusal ihale" tezgahı ve "iskan ruhsatı" üzerinden dönen rant çarkı gün yüzüne çıkarıldı.