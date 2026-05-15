A Haber Pekin'de: Trump'tan İran ve petrol çıkışı

A Haber ekranlarında Pekin’den tarihi zirvenin perde arkasını aktaran muhabir Mehmet Zeyrek, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki kritik temaslara ilişkin dikkat çeken ayrıntıları canlı yayında paylaştı. İran krizi, Hürmüz Boğazı, petrol diplomasisi ve Tayvan geriliminin masada olduğu zirvede Trump’ın “Çin artık İran yerine ABD’den petrol alacak” iddiası dünya gündemine otururken, Pekin cephesinin sessizliği dikkat çekti. İki liderin bahçede verdiği sıcak görüntüler ise diplomasi kulislerinde “yeni dönem” yorumlarını beraberinde getirdi.