23 Mayıs 2025, Cuma
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İBB’ye 4. dalga operasyon! A Haber muhabiri Karataş: Yeni itiraflar gelebilir
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada dördüncü dalga operasyon bu sabah başladı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon hakkında detayları canlı yayında aktaran A haber muhabiri Mehmet Karataş, “Bizi şaşırtacak yeni itiraflar gelebilir. 49 kişiden 44 kişi aynı zamanda yapılan operasyonla yakalandı. Burada ciddi bir istihbara çalışması yapıldığını gösteriyor.” dedi.