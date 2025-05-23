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İBB’ye 4. dalga operasyon! A Haber muhabiri Karataş: Yeni itiraflar gelebilir

İBB’ye 4. dalga operasyon! A Haber muhabiri Karataş: Yeni itiraflar gelebilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.05.2025 09:07
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada dördüncü dalga operasyon bu sabah başladı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon hakkında detayları canlı yayında aktaran A haber muhabiri Mehmet Karataş, “Bizi şaşırtacak yeni itiraflar gelebilir. 49 kişiden 44 kişi aynı zamanda yapılan operasyonla yakalandı. Burada ciddi bir istihbara çalışması yapıldığını gösteriyor.” dedi.
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İBB’ye 4. dalga operasyon! A Haber muhabiri Karataş: Yeni itiraflar gelebilir
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