İBB'nin Marmaray'daki zam oyunu! Yüzde 36 zam

Marmaray'da tam parkur ücreti 7 lira 75 kuruştan 12 lira 12 kuruşa yükseldi. Ancak, devlet demiryolları, zammın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hukuksuzca yapıldığını, yargıya başvuracaklarını açıkladı. Peki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma Bakanlığı'nın onayı olmadan Marmaray'a yüzde 36 nasıl zam yapar? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.

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