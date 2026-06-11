İBB'nin kaderine terk ettiği üst geçitler: Kimisi çürük kimisi paslı

İstanbul’un can damarı olan D-100 karayolu üzerindeki yaya üst geçitleri, bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle adeta çürümeye terk edildi. Her gün milyonlarca vatandaşın canını emanet ettiği köprülerde demirler açığa çıktı, merdivenler paslandı, yapılar sallanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sorumluluğundaki geçitlerde yükselen tehlike çanları, İstanbulluları canından bezdirdi. A Haber ekibi, Avrupa yakasındaki o korkutan noktaları tek tek inceledi.