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İBB’nin dezenfektan alımında usulsüzlük iddiası! Ekrem İmamoğlu hakkında inceleme! 15 bin litre dezenfektan alımında ne oldu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dezenfektan ihalesi incelemesi var. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri, Ekrem İmamoğlu hakkında dezenfektan alımında üsülsüzlük iddiasını ele alıyor. Söz konusu miktar ise 15 bin litre. Peki konunun hukuki boyutu ne? İşte detayları...