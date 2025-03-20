İBB’deki büyük yolsuzluğun arka planı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin başrolde yer aldığı şüpheli para sayma görüntülerinin ardından soruşturma hız kazandı. Söz konusu kişilerin kimlikleri ve CHP'li belediyelerle olan ilişkileri merak konusu oldu. Para kulelerinde yer alan isimler kimlerdi? Detaylar haberimizde.

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