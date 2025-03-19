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İBB’de yolsuzluk nasıl yapıldı? A Haber’de anlattı

İBB'de yolsuzluk nasıl yapıldı? A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.03.2025 15:00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 107 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve Hukukçu Tarkan Erdal, A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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İBB’de yolsuzluk nasıl yapıldı? A Haber’de anlattı
İBB’de yolsuzluk nasıl yapıldı?
İBB'de yolsuzluk nasıl yapıldı?
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