19 Mart 2025, Çarşamba
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İBB'de yolsuzluk nasıl yapıldı? A Haber'de anlattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 107 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve Hukukçu Tarkan Erdal, A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.