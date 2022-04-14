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İBB zabıtalarından Taksim'de zorbalık

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Giriş: 14.04.2022 23:09
CHP'li İBB'ye bağlı zabıtaların, Taksim'de midye satan küçük çocukların tezgahlarını kaldırdıktan sonra şiddet uygulaması vatandaşların büyük tepkisini çekti. Diğer yandan zabıtalar yaşanan olayı görüntülemeye çalışan vatandaşlara zorba bir tavırla müdahale etti. İşte o anlar...
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