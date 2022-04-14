İBB zabıtalarından Taksim’de zorbalık

CHP'li İBB'ye bağlı zabıtaların, Taksim'de midye satan küçük çocukların tezgahlarını kaldırdıktan sonra şiddet uygulaması vatandaşların büyük tepkisini çekti. Diğer yandan zabıtalar yaşanan olayı görüntülemeye çalışan vatandaşlara zorba bir tavırla müdahale etti. İşte o anlar...