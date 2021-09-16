İBB yönetimine üst geçit tepkisi! Asansörü olmayan üst geçit mağdur ediyor!

İstanbul'da binlerce kişi metrobüse ulaşmak için üst geçitleri kullanıyor. Ancak bazı noktalardaki geçitlerde asansör olmaması yaşlı, engelli ve çocuklu kişileri mağdur ediyor. Ayvansaray işte o noktalardan biri. Çevre sakinleri yenileme çalışması sırasında söz verilip yapılmayan asansör için Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tepkili. Ayvansaray ile birlikte asansörü olmayan diğer üst geçitlere ne zaman asansör yapılacağı ise merak konusu...

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