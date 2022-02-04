04 Şubat 2022, Cuma
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İBB vatandaşın parasını reklama veriyor! YouTuber'lara günde 10 bin TL
Son dakika haberleri... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile giriştiği adaylık yarışı için büyükelçilerle gerçekleştirdiği görüşmelerin yanı sıra şahsi reklamı için para saçıyor. İBB'nin kasasından İmamoğlu'nun reklam çalışmaları için YouTuber'lara günde 10 bin TL ödeniyor. İşte detaylar...