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İBB soruşturmasında yeni gelişme! Ebru Özdemir terörden tutuklandı

İBB soruşturmasında yeni gelişme! Ebru Özdemir terörden tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.03.2025 08:42
İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı. İmamoğlu'nun gözaltın alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan avukatı Mehmet Pehlivan'ın ifadesinde neler söyledi? A Haber muhabiri İslim İstanbullu, İBB soruşturmasındaki yeni gelişmeleri aktardı.
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İBB soruşturmasında yeni gelişme! Ebru Özdemir terörden tutuklandı
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