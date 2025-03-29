29 Mart 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İBB soruşturmasında yeni gelişme! Ebru Özdemir terörden tutuklandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı. İmamoğlu'nun gözaltın alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan avukatı Mehmet Pehlivan'ın ifadesinde neler söyledi? A Haber muhabiri İslim İstanbullu, İBB soruşturmasındaki yeni gelişmeleri aktardı.