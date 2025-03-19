İBB soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen isimler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmur Övür, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN