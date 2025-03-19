19 Mart 2025, Çarşamba
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İBB soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen isimler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmur Övür, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.