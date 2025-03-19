19 Mart 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İBB soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen isimler
İBB soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen isimler

İBB soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen isimler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2025 11:17
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmur Övür, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen isimler
Gözaltı kararı verilen isimler
Gözaltı kararı verilen isimler
İBB önünde ne oluyor?
İBB önünde ne oluyor?
İmamoğlu gözaltına alındı! A Haber’de değerlendirdi
İmamoğlu gözaltına alındı! A Haber'de değerlendirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Emniyet’e getirildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Emniyet’e getirildi
İmamoğlu neden gözaltına alındı?
İmamoğlu neden gözaltına alındı?
İstanbul’da 4 gün süreyle toplantı ve gösteri yasağı
İstanbul'da 4 gün süreyle toplantı ve gösteri yasağı
Resul Emrah Şahan sağlık kontrolünden geçirildi
Resul Emrah Şahan sağlık kontrolünden geçirildi
PKK ile ortak hareket etme, yolsuzluk ve rüşvet…
PKK ile ortak hareket etme, yolsuzluk ve rüşvet…
CHP’li İBB’ye büyük yolsuzluk operasyonu!
CHP'li İBB'ye büyük yolsuzluk operasyonu!
Yatay geçiş belgesinde 4 imza yok!
Yatay geçiş belgesinde 4 imza yok!
Tanınırlığı olmayan üniversiteye yatay geçiş yapılamaz
Tanınırlığı olmayan üniversiteye yatay geçiş yapılamaz
Yıllarca Erdoğan’ı suçladılar şimdi kendi skandallarıyla yüzleşiyorlar
"Yıllarca Erdoğan’ı suçladılar şimdi kendi skandallarıyla yüzleşiyorlar"
Daha Fazla Video Göster