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İBB kadrolarına PKK'lı isimleri dolduran Ekrem İmamoğlu'na vatandaş tepki gösterdi

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Giriş: 17.12.2021 23:24
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği CHP'li İBB'nin kadrolarına PKK'lıları doldurması vatandaşın büyük tepkisini çekiyor. Söz konusu tepkilere bir yenisi daha eklendi. Kayseri'de bir vatandaş Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Söz konusu iddiaları soran vatandaş İmamoğlu'ndan açıklama isteyerek 'kanıma dokunuyor' dedi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadrolarının PKK, DHKP-C ve FETÖ'cülerle doldurulduğu ortaya çıktı. Gündeme bomba gibi düşen haberler sonrası Kayseri'de bir vatandaş Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Söz konusu iddiaları soran vatandaş İmamoğlu'ndan açıklama isteyerek 'kanıma dokunuyor' dedi.

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