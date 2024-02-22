İBB başkanlığı için 52 kişi yarışacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için dün itibariyle başvurular sona erdi. 22'si siyasi parti, 30'u bağımsız olmak üzere 52 aday il seçim kuruluna başvuru yaptı. Peki seçmenler o adayların kaçını tanıyor? İşte bu sorunun yanıtı...

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