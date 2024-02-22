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İBB başkanlığı için 52 kişi yarışacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 11:30
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için dün itibariyle başvurular sona erdi. 22'si siyasi parti, 30'u bağımsız olmak üzere 52 aday il seçim kuruluna başvuru yaptı. Peki seçmenler o adayların kaçını tanıyor? İşte bu sorunun yanıtı...
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