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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltında

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.03.2025 16:26
Güncelleme:19.03.2025 16:26
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) büyük bir yolsuzluk operasyonu başlatıldı. İBB'ye ihale ve kent uzlaşısı soruşturması başlatılırken operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı. Medya A.Ş’deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan kent uzlaşısı ile ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu 106 kişi de soruşturmaya eklendi. Ekrem İmamoğlu'nun çıkar sağlamak için suç örgütü kurduğunu, örgütün iş insanlarını para vermeye zorladığını, rüşvet, belediye ihalelerindeki yolsuzluklar nedeniyle gözaltına alındığı açıkladı. Açıklamada İmamoğlu "Suç örgütü lideri" olarak tanımlandı. İşte detaylar...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltında
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltında
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