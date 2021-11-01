İBB aracı scooter kullanan Ahmet Demirtaş’a çarptı! "Ne İBB Başkanı ne de İSTAÇ Genel Müdürü ‘geçmiş olsun’ dedi"

İBB iştiraki İSTAÇ’a ait 34 DPT 06 plakalı Sinan Sular hakimiyetindeki hizmet aracı 16 Temmuz’da aşırı hızla giderken Hekimbaşı’nda Ümraniye Belediyesi, scooterli güvenlik görevlisi Ahmet Demirtaş’a çarptı. 18 metre araç altında sürüklenen Demirtaş 15 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kazandı. Kaza sonrasında Demirtaş’a İSTAÇ tarafından ‘scooter aracımıza zarar verdi’ denilerek 6 bin 580 lira ceza gönderildi. Güvenlik görevlisi cezaya tepki gösterirken Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Parti İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, “Kazadan bu kadar zaman geçmesine rağmen ne İBB Başkanı ne de İSTAÇ Genel Müdürü, güvenlik görevlisi arkadaşımıza geçmiş olsun bile demedi. Şimdi bu cezai işlemi uygulamak ne vicdani ne insani ne ahlakidir? Kamuoyunun takdirine bırakıyorum” diyerek tepki gösterdi.

Ümraniye'de geçen 16 Temmuz'da akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı.

Hekimbaşı'ndaki çift yönlü sokak içerisinde elektrikli scooter ile devriye atan güvenlik görevlisi Ahmet Demirtaş'a, saat 23.35 sıralarında karşı yönden hızla gelen 34 DPT 06 plakalı Sinan Sular hakimiyetindeki İBB iştiraki İSTAÇ'a ait hizmet aracı çarptı.





Aracın altında kalan güvenlik görevlisi 18 metre sürüklendi.

Olay yerinde ağır yaralanan scooterlu güvenlik görevlisi kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

15 gün yaşam mücadelesi veren Demirtaş hayata tutundu.

Ancak kaza sonrası İSTAÇ arıcının Kaza sonrasında sigorta firması talihsiz güvenlik görevlisine 6 bin 580 liralık ceza gönderdi.





Demirtaş olayda asli kusurlu olanın İBB çalışanı olduğunu belirterek gönderilen cezaya tepki gösterirken Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Parti İBB Meclis üyesi Yavuz Selim Tuncer, konuyu Ümraniye Belediye meclisine taşıdı.

Tuncer mecliste yaptığı konuşmada, kaza sonrasında ne İBB yönetiminin ne de İSTAÇ yetkililerinin kazazede Demirtaş'a geçmiş olsun dileğinde bulunmadığını söyledi.

(Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Parti İBB Meclis üyesi Yavuz Selim Tuncer)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da seslenen Tuncer yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:



BU CEZAİ İŞLEM NE KADAR İNSANİDİR NE KADAR VİCDANİDİR?



"Sayın Ekrem imam oğluna seslenmek istiyorum. 16 Temmuz 2021 günü güvenlik görevlimiz Sayın Ahmet Demirtaş görevini ifa ederken Hekimbaşı bölgesinde Saat 23:35 sularında İstanbul Büyükşehir belediyesine ait olan İSTAÇ adlı şirkete ait olan ve aşırı hız yapan bir araç tarafından çarpıldı. Güvenlik görevlimiz, kazada 18 metre sürüklenerek yaralandı. Ben kendisine Allah'tan şifalar diliyorum...

...Kaza da olabilir buraya kadar her şey normal. Tabii bu kazanın üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ne de İSTAÇ Genel Müdürü, güvenlik arkadaşımız Ahmet Demirtaş'a geçmiş olsun dileğinde bulunmamıştır. Arayıp sormamıştır...

...Günün sonunda bugün itibari ile bana gelen bir haberde, tabi bu yaptıkları yetmiyormuş gibi Ahmet Demirtaş kardeşimden de 'elektrikli scooter bizim aracımıza zarar verdi' diye 6 bin 580 TL para talep edilmiştir. Tabi bizler de belediyecilik yapıyoruz. Kaza olabilir. Ancak bu cezai işlemi gerçekleştirmek ne kadar ahlakidir, ne kadar vicdanidir ne kadar insanidir ne kadar İslamidir? Ben İstanbul kamuoyunun takdirine sunuyorum."













