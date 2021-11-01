Cinayet gibi scooter faciası kamerada! Kazada ağır yaralandı, üstüne bir de para cezası yedi

Ümraniye’de elektrikli scooterla sokak içerisinde devriye atan güvenlik görevlisi, aşırı hızla karşı yönden gelen İBB’ye ait hafif ticari aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Olay yerinde ağır yaralanan scooterlı güvenlik görevlisi kaldırıldığı hastanede 15 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayata tutundu. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kaza sonrası ölümden dönen vatandaş, araca ait sigorta firmasından kendisine ibraz edilen 6 bin 500 liralık cezaya ise tepki gösterdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaza, geçtiğimiz Temmuz ayında gece saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, çift yönlü sokak içerisinde elektrikli scooter ile devriye atan güvenlik görevlisi Ahmet Demirtaş, karşı yönden hızla gelen 34 DPT 06 plakalı Sinan Sular hakimiyetindeki İBB hizmet aracının önüne doğru düştü. Hızla gelen ticari araç da duramayınca, Demirtaş aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Kazada ağır yaralanan Demirtaş, 15 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayata tutundu. Vücudunun sağ tarafını hissetmeyen ve 4 aydır iş göremeyen Demirtaş'ın 3 aydır fizik tedavisi devam ediyor. Kaza sonrası çapraz bağları kopan Demirtaş'ın yeniden ameliyat olacağı da belirtildi. Yaşanan feci kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.