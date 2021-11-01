01 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Cinayet gibi scooter faciası kamerada! Kazada ağır yaralandı, üstüne bir de para cezası yedi

Cinayet gibi scooter faciası kamerada! Kazada ağır yaralandı, üstüne bir de para cezası yedi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2021 10:36
Ümraniye’de elektrikli scooterla sokak içerisinde devriye atan güvenlik görevlisi, aşırı hızla karşı yönden gelen İBB’ye ait hafif ticari aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Olay yerinde ağır yaralanan scooterlı güvenlik görevlisi kaldırıldığı hastanede 15 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayata tutundu. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kaza sonrası ölümden dönen vatandaş, araca ait sigorta firmasından kendisine ibraz edilen 6 bin 500 liralık cezaya ise tepki gösterdi. Kaza, geçtiğimiz Temmuz ayında gece saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, çift yönlü sokak içerisinde elektrikli scooter ile devriye atan güvenlik görevlisi Ahmet Demirtaş, karşı yönden hızla gelen 34 DPT 06 plakalı Sinan Sular hakimiyetindeki İBB hizmet aracının önüne doğru düştü. Hızla gelen ticari araç da duramayınca, Demirtaş aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Kazada ağır yaralanan Demirtaş, 15 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayata tutundu. Vücudunun sağ tarafını hissetmeyen ve 4 aydır iş göremeyen Demirtaş'ın 3 aydır fizik tedavisi devam ediyor. Kaza sonrası çapraz bağları kopan Demirtaş'ın yeniden ameliyat olacağı da belirtildi. Yaşanan feci kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gol iptal edilince saha karıştı!
Gol iptal edilince saha karıştı!
Aidat soruşturması! Çok sayıda site yöneticisi...
Aidat soruşturması! Çok sayıda site yöneticisi...
Esenyurt’ta kızların saç saça kavgası kamerada
Esenyurt’ta kızların saç saça kavgası kamerada
Ümraniye’de düğün konvoyu yapıp tünel kapatan lüks otomobil sürücülerine ceza
Ümraniye’de düğün konvoyu yapıp tünel kapatan lüks otomobil sürücülerine ceza
İSKİ yarım bıraktı! Vatandaş çileden çıktı
İSKİ yarım bıraktı! Vatandaş çileden çıktı
Taksim metrosunda yürümeyen merdiven çilesi
Taksim metrosunda yürümeyen merdiven çilesi
Kedinin güldüren böcek yakalama çabası kamerada
Kedinin güldüren böcek yakalama çabası kamerada
Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu
Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu
Beykoz’da deniz çekildi
Beykoz’da deniz çekildi
Cinayet gibi scooter faciası kamerada! Ölümden döndü
Cinayet gibi scooter faciası kamerada! Ölümden döndü
Cevizlibağ’da toplu taşımada yoğunluk
Cevizlibağ’da toplu taşımada yoğunluk
Şişli’de zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi!
Şişli'de zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi!
Daha Fazla Video Göster