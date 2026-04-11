Hürmüz'de tek söz sahibi artık İran mı?

Ortadoğu’da kartlar yeniden karılıyor, dünya enerji koridorunun kalbi Hürmüz Boğazı’nda "devletler üstü" bir statü dönemi kapanıyor. Savaşın 40. gününde ilan edilen ateşkesin ardından bölgeden gelen haberler, küresel dengeleri sarsacak cinsten. Bir zamanlar uluslararası suların serbestlik sembolü olan Hürmüz, artık Tahran’ın askeri ve siyasi ablukası altında. ABD’nin de masada kabullenmek zorunda kaldığı bu yeni de facto durum, deniz ticaretinden askeri stratejilere kadar her şeyi kökten değiştirdi.