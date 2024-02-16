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Hülya Koçyiğit’ten evlat nöbetindeki annelere destek: Her zaman yanlarında olacağım

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 15:54
Sanatçı Hülya Koçyiğit, evlatları terör örgütü tarafından kaçırılan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Annelerle tek tek görüşen Hülya Koçyiğit, “Her zaman Diyarbakır annelerinin yanında olacağım" dedi.
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