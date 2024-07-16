Hulusi Akar 15 Temmuz’un bilinmeyenlerini anlattı! Akar: 3. Dünya Savaşı bir bakıma başladı

Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldığı bir televizyon programında 15 Temmuz'un bilinmeyenlerini anlattı. Hulus, Akar "3. Dünya Savaşı bir bakıma başladı. Savaş dediğimiz şey 3 aşamadan oluşur. Şu anda hazırlık safhasındayız" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN