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Hulusi Akar 15 Temmuz’un bilinmeyenlerini anlattı! Akar: 3. Dünya Savaşı bir bakıma başladı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 16.07.2024 08:44
Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldığı bir televizyon programında 15 Temmuz'un bilinmeyenlerini anlattı. Hulus, Akar "3. Dünya Savaşı bir bakıma başladı. Savaş dediğimiz şey 3 aşamadan oluşur. Şu anda hazırlık safhasındayız" dedi.
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