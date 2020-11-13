Hollanda’da okullarında Türkiye düşmanlığı yapılıyor. Ülkedeki kitaplarda Türkiye haritasını bölünmüş gösterdiler. Sözde haritada Türkiye'nin doğusu ve güney doğusunun sözde Ermenistan ve Kürdistan olarak gösterilmesi büyük tepkilere neden oldu ve Hollanda’ya tepkiler yağmaya başladı. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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