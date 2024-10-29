Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu! A Haber'de değerlendirdi

Lübnan Hizbullahı'nın yeni lideri açıklandı. Yeni lider Naim Kasım oldu. Kasım öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah’ın yardımcısıydı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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