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Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu! A Haber'de değerlendirdi

Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu! A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 12:26
Lübnan Hizbullahı'nın yeni lideri açıklandı. Yeni lider Naim Kasım oldu. Kasım öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah’ın yardımcısıydı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu
Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu
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