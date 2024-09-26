Hizbullah İsrail'in kuzeyinde askeri üs yakınlarına roket attı

İsrail ordusu Hizbullah'a yönelik saldırılarını aralıksız sürdürürken Hizbullah'tan da misilleme gecikmiyor. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona'da bir askeri bölgeye saldırdı. O anları A Haber ekibi görüntüledi.

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