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Hizbullah İsrail'in kuzeyinde askeri üs yakınlarına roket attı

Hizbullah İsrail'in kuzeyinde askeri üs yakınlarına roket attı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 15:58
İsrail ordusu Hizbullah'a yönelik saldırılarını aralıksız sürdürürken Hizbullah'tan da misilleme gecikmiyor. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona'da bir askeri bölgeye saldırdı. O anları A Haber ekibi görüntüledi.
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