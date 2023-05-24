HDP/PKK’lı koalisyon artık 8’li oldu! Ümit Özdağ HDP/PKK’ya ‘evet’ dedi

Terör örgütü PKK’nın uzantısı HDP’nin ortağı Kemal Kılıçdaroğlu ile 3 gün görüşmelerini sürdüren Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı. Kendini İçişleri Bakanı ilan eden Ümit Özdağ’ın açıklaması ne anlama geliyor? Siyasetin sıcak gelişmesini A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Murat Özer ile iletişimci yazar Ali Saydam değerlendirdi.

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